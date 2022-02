Borussia Moenchengladbach, il giovane Jordi Bongard vittima di un incidente stradale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Grave lutto nel mondo del calcio. Jordi Bongard, difensore classe 2001 che militava tra le fila della formazione U23 del Borussia Moenchengladbach, è morto la scorsa notte in un incidente stradale. A dare notizia della scomparsa del centrale già nazionale U18 con la Germania, è proprio il club tedesco, che poi si stringe nel cordoglio con la famiglia del ragazzo. Borussia trauert um Jordi Bongard. Unser U23-Spieler ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft. Jordi wird immer in unseren Gedanken & Herzen sein! pic.twitter.com/KsKRWd2LrN — Borussia ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Grave lutto nel mondo del calcio., difensore classe 2001 che militava tra le fila della formazione U23 del, è morto la scorsa notte in un. A dare notizia della scomparsa del centrale già nazionale U18 con la Germania, è proprio il club tedesco, che poi si stringe nel cordoglio con la famiglia del ragazzo.trauert um. Unser U23-Spieler ist heute Nacht bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Wir drücken seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft.wird immer in unseren Gedanken & Herzen sein! pic.twitter.com/KsKRWd2LrN —...

