Borussia Dortmund, proposto il rinnovo ad Haaland: la risposta del giocatore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quest'estate dobbiamo aspettarci tanti trasferimenti importanti, soprattutto dei più grandi bomber d'Europa. Si sa che uno dei probabili protagonisti dell'estate 2022 potrebbe essere l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland Haaland Borussia Dortmund mercatoPerò, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la squadra tedesca ha proposto all'assistito di Mino Raiola un contratto fino al 2027. L'accordo per l'ingaggio sembra essere molto lontano, ed è per questo che aumentano le probabilità di un addio del norvegese a luglio, grazie anche alla clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Alla finestra ci sono Psg, Real Madrid e Barcellona.

