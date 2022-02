Borsa: Europa termina pesante, Francoforte - 3,93% ++ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Chiusura pesante per le maggiori Borse europee. Francoforte segna un calo del 3,96%, Parigi cede il 3,83% mentre Londra perde il 3,88%. La peggiore è Milano che lascia sul terreno il 4,15% a 24.877 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Chiusuraper le maggiori Borse europee.segna un calo del 3,96%, Parigi cede il 3,83% mentre Londra perde il 3,88%. La peggiore è Milano che lascia sul terreno il 4,15% a 24.877 ...

Advertising

ispionline : Vladimir #Putin sferra un attacco su larga scala, #truppe russe entrano in #Ucraina, esplosioni anche a #Kiev.… - newsbynicoleab1 : #ucrainarussia #terzaguerramondiale Borsa: con Ucraina bruciati 331 miliardi. Dopo l'inizio dell'attacco russo al… - voceditalia : Borsa: Europa termina pesante, Francoforte -3,93% - MKT_INS : Chiusura #borsa: Giornata nera per le borse europee. Il #FtseMib archivia gli scambi in perdita del 4,1% a 24.890 p… -