Boom delle serie Tv? L’italiana Eagle Pictures compra gli studi di “Emily in Paris”. E sogna (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Ben Ammar gli studios di Besson Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi. «Ho acquisito Eagle nel 2007. La mia idea è stata sempre quella di dare un’espansione mondiale. E questa operazione è un importante tassello». Tarak Ben Ammar risponde al Sole 24 Ore da Los Angeles. E commenta così l’operazione da 33 milioni di euro con cui ha acquisito gli studios de Paris tramite la partecipata francese della Eagle Pictures. Si parla di 9 teatri di posa, con una superficie di 11 mila metri quadrati, «che ospiterà diverse produzioni di film e serie Tv in un momento – aggiunge Ben Ammar – in cui c’è grande fame di spazi per la produzione dell’audiovisivo, con una domanda spinta dagli streamers». Non a caso Netflix ha chiuso in Francia un’intesa che prevede l’investimento di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Ben Ammar glios di Besson Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi. «Ho acquisitonel 2007. La mia idea è stata sempre quella di dare un’espansione mondiale. E questa operazione è un importante tassello». Tarak Ben Ammar risponde al Sole 24 Ore da Los Angeles. E commenta così l’operazione da 33 milioni di euro con cui ha acquisito glios detramite la partecipata francese della. Si parla di 9 teatri di posa, con una superficie di 11 mila metri quadrati, «che ospiterà diverse produzioni di film eTv in un momento – aggiunge Ben Ammar – in cui c’è grande fame di spazi per la produzione dell’audiovisivo, con una domanda spinta dagli streamers». Non a caso Netflix ha chiuso in Francia un’intesa che prevede l’investimento di ...

