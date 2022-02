Bonus psicologo, finalmente il governo ha compreso l’importanza della salute mentale (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Francesca Andronico, psicologa e psicoterapeuta Il governo Draghi, dopo aver escluso il Bonus psicologo dalla finanziaria 2022, ha preso coscienza grazie a una petizione popolare dell’importanza che la salute mentale riveste per il paese e per i cittadini. Il primo organo politico a mostrare sensibilità e conseguenti azioni concrete era stato la Regione Lazio che, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, già aveva mobilitato risorse economiche importanti a favore dei cittadini, riaprendo dopo circa 40 anni i concorsi per incrementare la presenza della figura dello psicologo nel Ssn. Come categoria professionale ci riteniamo sufficientemente soddisfatti di vedere come la coscienza collettiva sia sempre più consapevole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Francesca Andronico, psicologa e psicoterapeuta IlDraghi, dopo aver escluso ildalla finanziaria 2022, ha preso coscienza grazie a una petizione popolare delche lariveste per il paese e per i cittadini. Il primo organo politico a mostrare sensibilità e conseguenti azioni concrete era stato la Regione Lazio che, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, già aveva mobilitato risorse economiche importanti a favore dei cittadini, riaprendo dopo circa 40 anni i concorsi per incrementare la presenzafigura dellonel Ssn. Come categoria professionale ci riteniamo sufficientemente soddisfatti di vedere come la coscienza collettiva sia sempre più consapevole ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in bas… - Agenzia_Ansa : Nella notte le commissioni hanno approvato il Bonus psicologo #ANSA - MaristellaIaco1 : @marioadinolfi Tu, secondo me, Adino, usufruisci del.bonus psicologo. Te lo dico col cuore ??. - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Ci auguriamo che questo provvedimento costituisca un apripista per l’accesso alla presa in carico psicologica dei cittadi… - ilfattoblog : 'Ci auguriamo che questo provvedimento costituisca un apripista per l’accesso alla presa in carico psicologica dei… -