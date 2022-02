Bombe sull’Ucraina, il diplomatico di Kiev ai russi: “Criminali, finirete dritti all’inferno” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per il diplomatico ucraino “sarà Dio a giudicare i colpevoli di crimini contro l’umanità”. Sono le parole pronunciate da Sergey Kislitsa, inviato di Kiev, alla sua controparte russa Vassily Nebenzia durante una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, svoltosi mercoledì sera dopo che la situazione relativa alla tensione russo-ucraina è definitivamente precipitata. Le truppe di Mosca hanno invaso l’Ucraina, non limitandosi alla regione del Donbass ma spingendosi fino a Kiev, con le esplosioni che hanno caratterizzato le ultime ore della capitale ucraina. LEGGI ANCHE => Terza guerra mondiale all’orizzonte? Ecco le profezie di Nostradamus: tocchiamo ferro! “Circa 48 minuti fa, il vostro presidente ha dichiarato guerra all’Ucraina”, ha detto il diplomatico ucraino, che ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per ilucraino “sarà Dio a giudicare i colpevoli di crimini contro l’umanità”. Sono le parole pronunciate da Sergey Kislitsa, inviato di, alla sua controparte russa Vassily Nebenzia durante una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, svoltosi mercoledì sera dopo che la situazione relativa alla tensione russo-ucraina è definitivamente precipitata. Le truppe di Mosca hanno invaso l’Ucraina, non limitandosi alla regione del Donbass ma spingendosi fino a, con le esplosioni che hanno caratterizzato le ultime ore della capitale ucraina. LEGGI ANCHE => Terza guerra mondiale all’orizzonte? Ecco le profezie di Nostradamus: tocchiamo ferro! “Circa 48 minuti fa, il vostro presidente ha dichiarato guerra all’Ucraina”, ha detto ilucraino, che ha ...

