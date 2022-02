Bologna, Orsolini: «Possiamo lottare per traguardi importanti. Con la Salernitana…» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni Riccardo Orsolini, centravanti in forza al Bologna, ha rilasciato un’intervista a pochi giorni dal match tra la Salernitana e i rossoblù. Le dichiarazioni a Bfc Week. IL MOMENTO- «Contenti per la vittoria contro lo Spezia, ora lavoriamo per la gara contro la Salernitana». POSIZIONE IN CAMPO- «Mi trovo bene con Marko e Musa. Dobbiamo continuare a lavorare così». IL GRUPPO– «E’ un gruppo unito e coeso. Siamo contenti del rapporto tra noi. Possiamo fare bene». LA VITTORIA CONTRO LO SPEZIA- «La vittoria ci ha fatto capire che Possiamo lottare per traguardi importanti e raggiungere la parte sinistra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riccardo, attaccante del, ha parlato in vista della prossima sfida contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni Riccardo, centravanti in forza al, ha rilasciato un’intervista a pochi giorni dal match tra la Salernitana e i rossoblù. Le dichiarazioni a Bfc Week. IL MOMENTO- «Contenti per la vittoria contro lo Spezia, ora lavoriamo per la gara contro la Salernitana». POSIZIONE IN CAMPO- «Mi trovo bene con Marko e Musa. Dobbiamo continuare a lavorare così». IL GRUPPO– «E’ un gruppo unito e coeso. Siamo contenti del rapporto tra noi.fare bene». LA VITTORIA CONTRO LO SPEZIA- «La vittoria ci ha fatto capire chepere raggiungere la parte sinistra ...

