Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti giovedì 24 febbraio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ stato pubblicato ilcon i numeri ufficiali relativi all’emergenza Coronavirus inaggiornato alla giornata di242022. Prosegue il monitoraggio e il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano nel dettaglio 4.111 nuovi, 12, 53 ricoverati in terapia intensiva, 1.154 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 63.592 gli attualmente positivi. SportFace.

Ilaveva perso 35 milioni di euro in export agroalimentare con un mercato della frutta al minimo storico ( - 100%). Alle 8.30 di questa mattina, giovedì 24 febbraio, ildi guerra ...- Sono 4.593 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 febbraio in, secondo i dati dell'ultimocovid - 19. Si registrano altri 27 morti, considerando la differenza tra il totale ...Con 4.111 nuovi casi, anche oggi i contagi sono in ribasso. Sono 63.592 i veneti in isolamento, un migliaio in meno rispetto a ieri. Il Veneto è una delle pochissime realtà (insieme a Lombardia e prov ...Covid in Veneto nel bollettino di oggi 24 febbraio 2022. Continua il crollo dei contagi e diminuiscono anche le vittime. Sono 4.111 i nuovi casi e 13 i morti nell'arco di 24 ore. Le ...