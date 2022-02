Bollettino Covid oggi, giovedì 24 febbraio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Pubblicato il Bollettino relativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di giovedì 24 febbraio 2022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Di seguito i dati pubblicati nel Bollettino odierno, importanti per valutare l’impatto dell’emergenza pandemica sul paese. oggi si registrano 46.169 nuovi contagi, 249 morti, 69.439 guariti, 120.140 tamponi molecolari, 839 in terapia intensiva, 12.125 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 22.195 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.199.228. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Pubblicato ilrelativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di242022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue l’analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno, importanti per valutare l’impatto dell’emergenza pandemica sul paese.si registrano 46.169 nuovi, 249, 69.439, 120.140 tamponi molecolari, 839 in terapia intensiva, 12.125 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 22.195 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.199.228. ILE I NUMERI ODIERNI, ...

