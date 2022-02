Biodigestore a Vallefoglia e Barchi | mozione del centrodestra | ' Nessun no a priori ma la Provincia valuti criticità e bisogni reali'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Biodigestore Vallefoglia

corriereadriatico.it

- Mozione approvata, la Provincia dovrà 'valutare bene tutte le criticità sollevate da cittadini, associazioni e Comuni' sulla possibile realizzazione dei biodigestori die Barchi. Non un 'no a priori' ma un atto politico di indirizzo, a firma dei consigliere regionali Rossi (Civici Marche) e Baiocchi (Fratelli d'Italia), per una 'pianificazione' reale ...Nel silenzio assordante, a fronte di questa gravissima situazione Articolo Uno ha da tempo preso una posizione di merito contraria alla realizzazione deldie ha ritenuto ...«La mozione - spiega Rossi - chiede alla Provincia di approfondire attentamente tutte le criticità presentate da cittadini, comuni ed associazioni di categoria su questi due impianti e che promuovere ...3' di lettura Fano 23/02/2022 - Alla faccia dell’economia circolare, delle indicazioni del Presidente Mattarella, del Pnrr e della tutela dell’ambiente nelle Marche sia la Regione che la Provincia di ...