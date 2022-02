Biden: “Un attacco premeditato, Putin ne pagherà le conseguenze. L’America da sempre si impegna per la libertà e si oppone ai bulli” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco prima di comparire praticamente in mondovisione, davanti alla platea di giornalisti statunitensi, il presidente Biden aveva twittato: “Nelle scorse ore “ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell’attacco ingiustificato del presidente Putin all’Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina“. Biden: “Quello in Ucraina è stato un attacco premeditato che Putin ha pianificato per diversi mesi” Dunque eccolo il presidente Usa, spiegare a tutti che “Gli Stati Uniti sono stati trasparenti con il mondo, hanno fatto vedere le prove di ciò che la Russia stava preparando in Ucraina”, ha esordito Biden. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Poco prima di comparire praticamente in mondovisione, davanti alla platea di giornalisti statunitensi, il presidenteaveva twittato: “Nelle scorse ore “ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell’ingiustificato del presidenteall’Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina“.: “Quello in Ucraina è stato uncheha pianificato per diversi mesi” Dunque eccolo il presidente Usa, spiegare a tutti che “Gli Stati Uniti sono stati trasparenti con il mondo, hanno fatto vedere le prove di ciò che la Russia stava preparando in Ucraina”, ha esordito. ...

