Biden: «Tutto il mondo ha visto che Putin è un criminale» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore 19.54 - Parla il Presidente Usa dalla Casa Bianca Il presidente Usa ha parlato dalla Casa Bianca con un messaggio alla nazione dopo l'attacco russo in Ucraina. «Abbiamo provato a trovare una soluzione diplomatica ma Putin ha scelto la guerra. Anzi, forse lo aveva programmato da mesi. Per queste abbiamo dato il via con i nostri partner ad una serie di sanzioni economiche senza precedenti. Chiuderemo e bloccheremo le 3 grande banche russe sul nostro territorio ed i loro investimenti da centinaia di miliardi. Il patrimonio degli oligarchi russi in America sarà bloccato. Gli oligarchi russi che vivono negli Usa verranno sanzionati ed i loro conti bloccati. Stiamo bloccando il commercio con le principali aziende russe. Stiamo bloccando la loro capacità economica e finanziaria. Bloccheremo il 50% delle importazioni tecnologiche russe e la loro capacità di sviluppo ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore 19.54 - Parla il Presidente Usa dalla Casa Bianca Il presidente Usa ha parlato dalla Casa Bianca con un messaggio alla nazione dopo l'attacco russo in Ucraina. «Abbiamo provato a trovare una soluzione diplomatica maha scelto la guerra. Anzi, forse lo aveva programmato da mesi. Per queste abbiamo dato il via con i nostri partner ad una serie di sanzioni economiche senza precedenti. Chiuderemo e bloccheremo le 3 grande banche russe sul nostro territorio ed i loro investimenti da centinaia di miliardi. Il patrimonio degli oligarchi russi in America sarà bloccato. Gli oligarchi russi che vivono negli Usa verranno sanzionati ed i loro conti bloccati. Stiamo bloccando il commercio con le principali aziende russe. Stiamo bloccando la loro capacità economica e finanziaria. Bloccheremo il 50% delle importazioni tecnologiche russe e la loro capacità di sviluppo ...

