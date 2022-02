Biden: Putin ha scelto la guerra premeditata. «La Russia risponderà dei morti e della distruzione portata dal suo attacco» (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che porterà questo attacco. Gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno in modo unito e deciso». In un tweet il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia la reazione dell’Occidente all’attacco russo all’Ucraina. In una dichiarazione riportata dai media Usa Biden ha fatto sapere che «oggi incontrerò i leader del G7, gli alleati e i partner imporranno severe sanzioni alla Russia. Continueremo a garantire supporto e assistenza all’Ucraina e al popolo ucraino». February 24, 2022 Leggi anche: «Andrete all’inferno»: la rissa all’Onu tra Russia e Ucraina – Il video Crisi Ucraina, Biden durissimo: ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Solo laè responsabilemorte eche porterà questo. Gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno in modo unito e deciso». In un tweet il presidente degli Stati Uniti Joeannuncia la reazione dell’Occidente all’russo all’Ucraina. In una dichiarazione ridai media Usaha fatto sapere che «oggi incontrerò i leader del G7, gli alleati e i partner imporranno severe sanzioni alla. Continueremo a garantire supporto e assistenza all’Ucraina e al popolo ucraino». February 24, 2022 Leggi anche: «Andrete all’inferno»: la rissa all’Onu trae Ucraina – Il video Crisi Ucraina,durissimo: ...

