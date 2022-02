Biden contro Putin | Attacco pianificato da mesi | ne pagherà le conseguenze

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli Stati Uniti sono stati "trasparenti con il mondo, hanno fatto vedere le prove" di ciò che la Russia stava preparando in Ucraina. "è l'aggressore, ha scelto questa guerra e ora lui e il suo paese dovranno affrontare le". Lo ha...

Duro intervento del presidente Usal'invasione russa in Ucraina. 'Un'aggressione - dice - che non può restare senza ...'Noi siamo stati trasparenti con il mondo, abbiamo fatto vedere le prove delle intenzioni della Russia - spiegaalla nazione - Sto adottando sanzioni, questo comporterà costi molto alti ...Putin ha scelto questa guerra. E ora lui e il suo paese pagheranno le conseguenze". Così il presidente americano Joe Biden, nell'annunciare l'intenzione di imporre contro la Russia sanzioni più ...Una giornata buia per tutto il mondo, Putin: “Non avevamo scelta”. Biden: “Ne pagherà le conseguenze, diventerà un paria sulla scena internazionale” ...