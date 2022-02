Advertising

Agenzia_Ansa : Biden a Zelensky: 'Imporremo sanzioni severe alla Russia. Continueremo ad appoggiare e offrire assistenza a Ucraina… - Agenzia_Ansa : 'Il presidente russo Vladimir Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite u… - RaiNews : Il presidente Usa annuncia 'sanzioni durissime' contro Mosca #Ucraina #guerra - Corriere : Biden: «Putin ha rifiutato il dialogo e voluto la guerra ». E annuncia le sanzioni - Billa42_ : Biden annuncia nuove dure sanzioni contro la Russia -

Ultime Notizie dalla rete : Biden annuncia

Più della metà delle importazioni tecnologiche della Russia, ha precisato, sarà bloccata. 'Swift è sempre un'opzione, al momento non ci sono piani per usarlo'. Ha affermato riferendosi all'...New York, 24 feb 20:19 - Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare nuove truppe in Germania, con la promessa che difenderanno con tutte le forze "ogni centimetro di...Ucraina, Biden: «Putin ha scelto la guerra, ora dovrà affrontare le conseguenze». E annuncia nuova sanzioni Ucraina, Renzi: «La Nato e l'Unione europea indichino la Merkel come loro portavoce» La ...Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni e il bando dell'export tecnologico per punire la Russia della sua invasione in Ucraina. Nella blacklist altre quattro banche statali russe. Tra le quattro banche ...