Betis-Zenit, Europa League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lo Zenit vola in Spagna per tentare di ribaltare il 3 a 2 subito a San Pietroburgo da un ottimo Betis, che ora sogna di accedere agli ottavi di Europa League per la terza volta nella propria storia. Allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, Betis-Zenit, valevole per il ritorno dei playoff di Europa League, prenderà il via alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa stanno vivendo un’autentica stagione da sogno: terzo posto in Liga con 46 punti, a +4 sul Barcellona (che ha una partita in meno), e vittoria esterna nell’andata della semifinale di Copa del Rey contro il Rayo Vallecano (1-2). Ai ragazzi di Manuel Pellegrini manca solo l’impresa in EL contro lo Zenit per rendere storica questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lovola in Spagna per tentare di ribaltare il 3 a 2 subito a San Pietroburgo da un ottimo, che ora sogna di accedere agli ottavi diper la terza volta nella propria storia. Allo stadio Benito Villamarin di Siviglia,, valevole per il ritorno dei playoff di, prenderà il via alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa stanno vivendo un’autentica stagione da sogno: terzo posto in Liga con 46 punti, a +4 sul Barcellona (che ha una partita in meno), e vittoria esterna nell’andata della semifinale di Copa del Rey contro il Rayo Vallecano (1-2). Ai ragazzi di Manuel Pellegrini manca solo l’impresa in EL contro loper rendere storica questa ...

Advertising

bad_montax : RT @Happy4Trigger: Oh e mi raccomando, stasera tutti in TV a vedere Zenit St Petersburg - Betis di Europa league. Zenith sono di proprietà… - Happy4Trigger : Oh e mi raccomando, stasera tutti in TV a vedere Zenit St Petersburg - Betis di Europa league. Zenith sono di propr… - infobetting : Real Betis-Zenit San Pietroburgo (Europa League, giovedì H 21.00): formazioni, - report_soccer : Rivali sul campo, compagni di squadra per l’ambiente ?? @RealBetis & @fczenit_en insieme per difendere il nostro Pi… - mrandroid02 : Tonfo del Dortmund contro i Rangers di Ramsey. Il Betis batte lo Zenit -