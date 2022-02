Betis Zenit 0-0 | dubbi sul goal annullato alla formazione russa

(Di venerdì 25 febbraio 2022)termina 0 a 0, ma al 90? minuto vieneun. Tantisull’intervento del Vartermina 0 a 0 e i russi vengono eliminati dall‘Europa League. Laospite, però, al 90? minuto aveva trovato con Chistyakov la rete dello 0-1, che avrebbe portato il match ai tempi supplementari, ma il Var hatutto. Paolo Valeri, responsabile Var, ha ha richiamato il direttore di gara turco Meler a rivedere un’episodio in area di rigore in occasione del gol, ravvisando un pestone di Erokhin su Gonzalez. Pestone e di conseguenza rete annullata moltoo, ma decisivi per l’eliminazione della ...

lucatelese : Stasera Zenit St Petersburg - Betis di Europa league. Lo Zenith è proprietà di Gazprom. Gazprom e' lo sponsor munif… - tancredipalmeri : Il difensore ucraino dello Zenit, Yaroslav Rakitskiy, con un messaggio di supporto all’Ucraina. Stasera dovrebbe sc… - Alecappelli93 : RT @ValerioMoggia: Zenit eliminato dal Betis: la squadra di Gazprom è fuori dall'Europa e la UEFA tira un sospirone di sollievo. - GoalItalia : Zenit San Pietroburgo eliminato dal #Betis ? Rimane in gioco solo lo Spartak Mosca: è tra le possibili sfidanti de… - AntonioAltieri5 : RT @sportface2016: #BetisZenit, incredibile al 90': gol annullato dal Var italiano, russi fuori dall'#EuropaLeague (VIDEO) -

...00 Monza - Ravenna 3 - 0 19:30 Vibo Valentia - Latina 2 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Barcellona - Napoli 1 - 1 18:452 - 3 18:45 Borussia D. - Rangers 2 - 4 18:...Lonon è andato oltre lo 0 - 0 in casa delSiviglia , gli spagnoli volano agli ottavi grazie al 3 - 2 ottenuto all'andata in Russia. Eliminato a sorpresa anche il Borussia Dortmund per ...Il Lipsia vince 3-1 sul campo della Real Sociedad nonostante un rigore sbagliato e va agli ottavi dopo il 2-2 dell'andata. Fine corsa per lo Zenit, solo 0-0 a Siviglia contro il Betis. Tra le italiane ...Passano entrambe le andaluse, con qualche brivido, al cospetto di Zenit San Pietroburgo e Dinamo Zagabria. I Rangers eliminano il Borussia Dortmund, il Lipsia s'impone sulla Real Sociedad.