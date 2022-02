Beppe Sala | “Alla Scala il maestro Valery Gergiev | vicino a Putin | o condanna l’invasione della Russia o salta la collaborazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Abbiamo‘La dama di picche‘ diretta dalche ha più volte dichiarato la sua vicinanza a, con il sovrintendente del teatro gli stiamo chiedendo di prendere una posizione precisa contro questa invasione e se non lo facesse saremmo costretti a rinunciare“. È questa la presa di posizione del sindaco di Milano, Giuseppe, che, commentando quanto sta accadendo in Ucraina nel corso di un confronto con l’ex candidato sindaco del centrodestra a Milano e consigliere comunale, Luca Bernardo, ha sottolineato come l’amministrazione sia già in contatto con Laper prendere provvedimenti nei confronti del. “Di fronte ...