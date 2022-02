Beautiful anticipazioni: Liam pronto alla confessione, Steffy tenta di fermarlo? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 25 febbraio 2022 su Canale 5? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo imperdibile episodio. Avrete visto che ormai Liam non riesce più a reggere il peso di quello che è accaduto con Steffy ed è pronto a dire tutto a Hope. E’ stanco delle bugie e di come stanno andando le cose…Thomas (Matthew Atkinson) è sorpreso quando Brooke (Katherine Kelly Lang) accetta di ospitarlo per la convalescenza. Non sa che Ridge è davvero molto provato per quello che è accaduto e la paura di perdere un altro figlio l’ha portato a fare delle riflessioni importanti e Brooke gli è stata molto vicina in questo periodo…Zoe (Kiara Barnes) sembra impaziente che Paris (Diamond White) ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diche ci aspetta domani, 25 febbraio 2022 su Canale 5? Come sempre arrivano le nostreche ci rivelano proprio la trama del prossimo imperdibile episodio. Avrete visto che ormainon riesce più a reggere il peso di quello che è accaduto coned èa dire tutto a Hope. E’ stanco delle bugie e di come stanno andando le cose…Thomas (Matthew Atkinson) è sorpreso quando Brooke (Katherine Kelly Lang) accetta di ospitarlo per la convalescenza. Non sa che Ridge è davvero molto provato per quello che è accaduto e la paura di perdere un altro figlio l’ha portato a fare delle riflessioni importanti e Brooke gli è stata molto vicina in questo periodo…Zoe (Kiara Barnes) sembra impaziente che Paris (Diamond White) ...

