Bavaglio ai pm | il procuratore di Milano Targetti | “Il decreto Cartabia? Come cittadino lo giudico male | introduce le veline di regime”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “magistrato launa legge piuttosto difficile da applicare,la. Non mi è piaciuta per niente, mi sembra che introduca il concetto della velina di“. Sono le parole nettissime con cui ilfacente funzioni di, Riccardo, ha commentato illegislativo sulla presunzione d’innocenza entrato in vigore lo scorso novembre, che impone pesanti restrizioni alla comunicazione delle autorità giudiziarie. Il, varato dal governo in attuazione di una direttiva europea del 2016, prevede tra le altre cose che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita “solo quando è strettamente necessaria ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bavaglio procuratore

Il Fatto Quotidiano

Ildella Cassazione Salvi contesta i limiti della nuova disciplina sulla presunzione d'... In questo modo si mette una sorta dialla stampa. Vai alla guida La presunzione d'...Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che il Csm ha archiviato i due esposti presentanti nei mesi scorsi contro ilcapo di Catanzaro Nicola Gratteri dopo una complessa discussione dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. A scagliarsi contro Gratteri, magistrato che lavora alacremente e ...Partire dagli effetti del decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza per avviare un confronto col governo e nel Paese sulla libertà di stampa, costantemente sotto attacco nonostante i ripetuti ...Pochi giorni fa invece le opposizioni hanno puntato il dito contro la “circolare bavaglio” che d’ora in avanti renderà ... Democratico ha deciso di portar le carte direttamente in Procura. Da quanto ...