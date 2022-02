Basket, qualificazioni Mondiali 2023: un positivo al Covid nell’Italia a poche ore dall’Islanda (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un caso di positività al Covid-19 tra le fila dell’Italia del Basket impegnata quest’oggi contro l’Islanda a Hafnarfjordur nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Il membro del gruppo squadra è asintomatico e non è stato reso noto se si tratti di un giocatore del roster azzurro o di un appartenente allo staff tecnico di Sacchetti. Tutti gli altri azzurri sono negativi e dunque la partita, in programma alle 21, si giocherà regolarmente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un caso di positività al-19 tra le fila dell’Italia delimpegnata quest’oggi contro l’Islanda a Hafnarfjordur nelleai. Il membro del gruppo squadra è asintomatico e non è stato reso noto se si tratti di un giocatore del roster azzurro o di un appartenente allo staff tecnico di Sacchetti. Tutti gli altri azzurri sono negativi e dunque la partita, in programma alle 21, si giocherà regolarmente. SportFace.

