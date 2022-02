Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia cade in Islanda 105-107 dopo due supplementari (Di venerdì 25 febbraio 2022) l’Italia viene sconfitta per 105-107 dall’Islanda nella sfida valida per la terza giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket. Gara piuttosto opaca da parte degli azzurri, che inseguono per larghi tratti e, nonostante non mollino mai, sono costretti ad arrendersi dopo due supplementari. Trasferta che si conferma insidiosa per gli uomini di coach Sacchetti, che non trovano il risultato importante sperato contro la formazione islandese in quel di Hafnarjordur. Sugli scudi Tryggvi Hlinason, autore di una prova irreale da 34 punti e 21 rimbalzi. In ottica classifica, l’Islanda trova la sua seconda vittoria dopo quella con l’Olanda e scavalca gli azzurri al secondo posto. Prima sempre la Russia, ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022)viene sconfitta per 105-107 dall’nella sfida valida per la terza giornata del girone H delleaidi. Gara piuttosto opaca da parte degli azzurri, che inseguono per larghi tratti e, nonostante non mollino mai, sono costretti ad arrendersidue. Trasferta che si conferma insidiosa per gli uomini di coach Sacchetti, che non trovano il risultato importante sperato contro la formazione islandese in quel di Hafnarjordur. Sugli scudi Tryggvi Hlinason, autore di una prova irreale da 34 punti e 21 rimbalzi. In ottica classifica, l’trova la sua seconda vittoriaquella con l’Olanda e scavalca gli azzurri al secondo posto. Prima sempre la Russia, ...

Advertising

sportface2016 : Basket, qualificazioni #Mondiali 2023: l’#Italia cade in #Islanda 105-107 dopo due supplementari - TV7Benevento : Basket: qualificazioni mondiali, Italia ko in Islanda dopo due supplementari - - Eurosport_IT : L'Italia rimonta da -14 ma alla fine cede 107-105 dopo due tempi supplementari in casa dell'Islanda - zazoomblog : LIVE – Islanda-Italia 21-18 qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Islanda-Italia #21-18… - zazoomblog : LIVE – Islanda-Italia 11-13 qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Islanda-Italia #11-13… -