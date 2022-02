Basket, Islanda-Italia 107-105 d2ts: le pagelle degli azzurri. Michele Vitali guida la rimonta, male Della Valle (Di venerdì 25 febbraio 2022) Italia ko in Islanda per 107-105; seconda sconfitta nel cammino verso i Mondiali, o meglio quello che tale si spera. Per gli azzurri una serata partita male, raddrizzata in qualche modo, ma rimasta alla fine incompiuta. Di seguito le pagelle degli azzurri. pagelle Italia Amedeo Della Valle 4.5: brutta serata per lui, che entrava da MVP in pectore del campionato Italiano e la conclude con 2/10 al tiro e, in generale, poca efficacia anche nei momenti decisivi. Nico Mannion 6.5: non comincia benissimo, poi si prende i suoi spazi, diventa un rebus e trascina l’Italia in molti momenti difficili. 23 punti pur in una serata complessa (7/19), ma per lui sono un valore aggiunto ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022)ko inper 107-105; seconda sconfitta nel cammino verso i Mondiali, o meglio quello che tale si spera. Per gliuna serata partita, raddrizzata in qualche modo, ma rimasta alla fine incompiuta. Di seguito leAmedeo4.5: brutta serata per lui, che entrava da MVP in pectore del campionatono e la conclude con 2/10 al tiro e, in generale, poca efficacia anche nei momenti decisivi. Nico Mannion 6.5: non comincia benissimo, poi si prende i suoi spazi, diventa un rebus e trascina l’in molti momenti difficili. 23 punti pur in una serata complessa (7/19), ma per lui sono un valore aggiunto ...

