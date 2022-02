Barcellona show al Maradona | i tifosi spagnoli ironizzano allo stadio | l’accaduto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Iltravolge il Napoli mettendo a segno ben 4 gol in soli 63 minuti assicurandosi il passaggio del turno in Europa League, dopo che la partita di andata aveva fatto sperare in una buona prestazione degli azzurri. Il risultato non può che dare tanta gioia aiblaugrana che spadroneggiano felici alsulle note dei gol che regala la squadra spagnola. Tanto che i supporters catalani si divertono a fare OLÈ al torello dei calciatori, che possono anzitempo quasi dire di aver passato il turno.

luigi_lb7 : Barcellona show. Chapeau ?? I nostri, invece, con la diarrea. #NapoliBarcellona

L'ultima partecipazione del Barcellona risale al 2003 - 2004: era naturalmente Coppa Uefa, i gironi non esistevano. Diretta Napoli Barcellona streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per i play off di Europa League. 1-1 all'andata. Al Maradona il ritorno del playoff che vale l'accesso agli ottavi di Europa League. Spalletti: "Vogliamo diventare memorabili per i tifosi". Si parte dall'1-1 del Camp Nou