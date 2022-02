Barcellona-Napoli, poker blaugrana, Spalletti fuori dall’Europa League: 4-2 il finale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Napoli fuori dall'Europa League, sconfitto dal Barcellona nella gara di ritorno per 4-2, dopo il pareggio dell'andata al "Maradona" Leggi su mediagol (Di venerdì 25 febbraio 2022)dall'Europa, sconfitto dalnella gara di ritorno per 4-2, dopo il pareggio dell'andata al "Maradona"

Advertising

gippu1 : Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europe… - DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - alealex73 : RT @PeppeMur84: L'anno scorso la Juve andò al Camp Nou ed umiliò il Barcellona a casa sua con Messi e Griezmann in squadra.. Quest'anno il… - Frances55525019 : @Andrea842631710 @PitSam7 Andrea dimmi se sbaglio. Ma solo a me sembrava che per alcuni affrontassimo una squadra c… -