Barbara D’Urso e il flirt con l’ex gieffino | “Mi blocca ovunque”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022), l’amata Barbarella del famoso pomeriggio di casa Mediaset, e unparticolare. Di mezzo c’è un exUna delle conduttrici più amate, ma al contempo odiate, dei nostri tempi.ha conquistato il cuore di molti italiani, sia positivamente che negativamente. La conduttrice è spesso al centro dei riflettori, non solo per la sua vita lavorativa, ma anche per la sua vita privata. Di recente, infatti, si è ritrovata di nuovo al centro della cronaca rosa.cerca di entrare nel mondo dello spettacolo già all’età di 19 anni, quando si avvicina al settore della moda. Tuttavia non riesce a raggiungere il suo obiettivo, data la sua statura. La svolta arriva poi nel momento in cui esordisce ...