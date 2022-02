Ballando sotto le stelle, la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina cancella Instagram (Di giovedì 24 febbraio 2022) Anastasia Kuzmina ballerina ucraina di Ballando sotto le stelle ha deciso di allontanarsi dai social dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e ucraina. L’attacco all’alba ha scosso tutti. Tantissimi sono anche i cittadini ucraini che risiedono in Italia per lavoro e non solo. Tra loro anche Anastasia Kuzmina bellissima ballerina 28enne del noto programma Ballando con le stelle. Quest’ultima ha infatti deciso di chiudere il suo account Instagram lasciando un messaggio: “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tuto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”. Nota ai telespettatori per la sua bellezza e bravura, la ... Leggi su zon (Di giovedì 24 febbraio 2022)dileha deciso di allontanarsi dai social dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e. L’attacco all’alba ha scosso tutti. Tantissimi sono anche i cittadini ucraini che risiedono in Italia per lavoro e non solo. Tra loro anchebellissima28enne del noto programmacon le. Quest’ultima ha infatti deciso di chiudere il suo accountlasciando un messaggio: “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tuto ok. Cancelloperché non fa altro che mettere ansia”. Nota ai telespettatori per la sua bellezza e bravura, la ...

