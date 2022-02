Baby gang a Genova | ecco la mappa Inchiesta della procura sulle violenze a Oregina

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Allarme del questore ai commissariati: fenomeno in crescita, non solo tra i giovani profughi. I punti caldi da San Fruttuoso alla Valpolcevera. Trasferiti gli ospiti del centro di via Costanzi

La Repubblica

... ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto degli odierni indagati i quali, con un modus operandi tipico delle, dopo aver avvicinato e infastidito le giovani ...Con un modus operandi tipico delle, avevano avvicinato e infastidito tre giovani per poi costringerli con la forza a consegnare loro una collanina d'oro. Bottino poi esposto come un trofeo sui social. Cinque giovani tra i 18 ...(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Con un modus operandi tipico delle baby gang, avevano avvicinato e infastidito tre giovani per poi costringerli con la forza a consegnare loro una collanina d'oro. Bottino po ...Hanno tra i sedici e diciassette anni, la notte dell’aggressione furono fermati mentre tentavano il colpo in un negozio ...