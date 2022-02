“Avevano ragione le mamme di Kiev: cucire il gruppo sanguigno sui vestiti dei bambini” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Man mano che le tensioni sul confine est dell’Ucraina, pressato dalla presenza militare russa, si intensificavano, le madri di Kiev hanno iniziato a prepararsi al peggio. I genitori hanno cucito sui vestiti dei figli adesivi con indicato il loro gruppo sanguigno e i contatti di riferimento dei genitori in caso di attacco. Questo perché, in caso di attacco, i bambini possano essere facilmente riconosciuti e riportati alle famiglie. Alcune scuole avrebbero iniziato tempo fa l’istruzione ai ragazzi su come comportarsi in caso di attacco. “Mia figlia maggiore ha ricevuto istruzioni nel caso si verifichino diverse circostanze, come un incendio o un bombardamento “, ha spiegato un padre a Today. “In caso di un attentato, ad esempio, gli è stato detto dove andare. Per noi è una stazione della metropolitana. A ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 24 febbraio 2022) Man mano che le tensioni sul confine est dell’Ucraina, pressato dalla presenza militare russa, si intensificavano, le madri dihanno iniziato a prepararsi al peggio. I genitori hanno cucito suidei figli adesivi con indicato il loroe i contatti di riferimento dei genitori in caso di attacco. Questo perché, in caso di attacco, ipossano essere facilmente riconosciuti e riportati alle famiglie. Alcune scuole avrebbero iniziato tempo fa l’istruzione ai ragazzi su come comportarsi in caso di attacco. “Mia figlia maggiore ha ricevuto istruzioni nel caso si verifichino diverse circostanze, come un incendio o un bombardamento “, ha spiegato un padre a Today. “In caso di un attentato, ad esempio, gli è stato detto dove andare. Per noi è una stazione della metropolitana. A ...

e riversare tutto sul capro espiatorio socialista significava ripartire dalla menzogna e prepararsi un futuro di menzogne: ecco, il ladro aveva ragione e gli onesti avevano torto.

