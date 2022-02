Aversa | ha Covid e diabete ma lo dimettono | muore 9 giorni dopo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Michele Tessitore aveva settantadue anni, era diabetico e positivo a. Eppure non è stato trattenuto in ospedale e, rispedito a casa, è decedutonovedi calvario. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per fare luce su un presunto caso di malasanità., ha: viene dimesso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... intervengono in ambulanza i sanitari del Pronto Soccorso diche gli praticano un'iniezione ... sottoponendolo come da routine al tampone , scoprono che ha contratto il- 19 . Ma nel cuore ...Nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da- 19 , in special modo durante il primo lockdown, la Caritas Diocesana di, alla cui guida vi è Don Carmine Schiavone , dopo un confronto con i volontari e gli operatori della stessa, ha ...Il Santa Maria Cilento che deve recuperare due partite rinviate causa del Covid-19, dopo aver conosciuto la data del primo recupero in ...AVERSA/VILLA LITERNO – Settantadue anni, diabetico e positivo: ci sia aspetterebbe che chi arriva in ospedale con questo quadro clinico fosse trattenuto per essere opportunamente monitorato e curato, ...