**Autotrasporto: Mims convoca alle 17.30 tavolo, Bellanova 'al lavoro per dare risposte concrete'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il confronto sull'emergenza autotrasporto e sulle regole è permanente. Il nostro obiettivo è arrivare a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Siamo al lavoro per dare risposte concrete e immediate. Per questo ho convocato nel pomeriggio il tavolo Autotrasporto". Ad affermarlo è la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, che nel pomeriggio di oggi, alle 17.30, presiederà il tavolo Autotrasporto convocato per affrontare l'emergenza costi carburante. "Condizione determinante - prosegue Bellanova - è naturalmente la responsabilità di tutti, istituzioni e parti sociali, perché le difficoltà che le aziende stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il confronto sull'emergenza autotrasporto e sulle regole è permanente. Il nostro obiettivo è arrivare a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Siamo alpere immediate. Per questo hoto nel pomeriggio ilAutotrasporto". Ad affermarlo è la viceministraInfrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa, che nel pomeriggio di oggi,17.30, presiederà ilAutotrasportoto per affrontare l'emergenza costi carburante. "Condizione determinante - prosegue- è naturalmente la responsabilità di tutti, istituzioni e parti sociali, perché le difficoltà che le aziende stanno ...

Advertising

robreg1 : RT @TeresaBellanova: Emergenza Autotrasporto MIMS: convocato alle 17.30 il tavolo autotrasporto. Al lavoro per dare risposte concrete e imm… - TeresaBellanova : Emergenza Autotrasporto MIMS: convocato alle 17.30 il tavolo autotrasporto. Al lavoro per dare risposte concrete e… - TV7Benevento : **Autotrasporto: Mims convoca alle 17.30 tavolo, Bellanova 'al lavoro per dare risposte concrete'** -… - TrasportoEuropa : Ministero Mims aggiorna costi d’esercizio dell’#autotrasporto #trasporto #merce #strada - artigianiliguri : RT @confartigianato: #Autotrasporto, il commento di #Unatras: “L’incontro al @mims_gov presieduto dalla viceministra @TeresaBellanova si è… -