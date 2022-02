Aurora Ramazzotti smaschera Michelle Hunziker in tv | “Se l’è rifatto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non ha brillato come la prima puntata ma anche la seconda (e ultima) diImpossible è stata all’insegna di risate, reunion, super ospiti ed emozioni.chiude il suo primo one woman show con calo degli ascolti: la scorsa settimana aveva conquistato ben 3,3 milioni di spettatori ma il 23 febbraio il programma in prima serata su Canale 5 ha raccolto 2.875.000 utenti, con uno share del 17.1 per cento. Dunqueha perso circa mezzo milione di spettatori. La volta scorsa c’era Erossul palco e questo dicono che abbia influito molto ma anche la seconda puntata ha visto una marea di vip. Da Ambra Angiolini a Silvia Toffanin passando per Massimo Ranieri e Anna Tatangelo, oltre alle presenze fisse di Katia Follesa Michela Giraud e ...