Advertising

ParliamoDiNews : Athletic Bilbao, si pensa al rinnovo di Marcelino | Mercato | - GiorgioPasta : @Sanfra1407 @frango0o Solo perché giocavo in una squadra che aveva le maglie dell'Athletic Bilbao ?? - Migueln45975510 : RT @insideromacom: - PasqualeAgizza : #fantacitorio Come l'Athletic Club di Bilbao, solo talenti locali - avvchiarelli87 : @gippu1 La Juve ha affrontato anche l'Athletic Bilbao in champions nel 98 mi pare -

Ultime Notizie dalla rete : Athletic Bilbao

Nella Liga spagnola il club di San Sebastian è reduce però da una battuta d'arresto che può incidere anche sul morale, il 4 - 0 subito in casa dell'in un derby sempre sentitissimo nei ...Commenta per primo Il Tottenham è interessata al portiere spagnolo dell'Unai Simon . L'idea è quella di iniziare a pensare al futuro ed ingaggiare un estremo difensore di spessore per il dopo Lloris. Lo riporta Marca.Il Tottenham è interessata al portiere spagnolo dell'Athletic Bilbao Unai Simon. L'idea è quella di iniziare a pensare al futuro ed ingaggiare un estremo difensore di spessore per il dopo Lloris. Lo ...Grossi problemi per Sarri in attacco in vista del ritorno del playoff di EL contro il Porto, giovedì 24 all’Olimpico. La Lazio recupera però Acerbi in difesa. Intanto in Spagna Muriqi fa faville ...