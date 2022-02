Atalanta, la serata di Malinovskyi: doppietta e messaggio alla sua Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sinistro di Ruslan Malinovskyi è poesia per gli amanti del calcio e per l’Atalanta, anche in un giorno così: il messaggio all’Ucraina È una giornata particolarmente difficile questa per Ruslan Malinovksyi. Quando l’Ucraina sta attraversando momenti particolarmente concitati con la Russia, il trequartista è stato chiamato in causa da Gian Piero Gasperini. Contro l’Olympiacos Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sinistro di Ruslanè poesia per gli amanti del calcio e per l’, anche in un giorno così: ilall’È una giornata particolarmente difficile questa per Ruslan Malinovksyi. Quando l’sta attraversando momenti particolarmente concitati con la Russia, il trequartista è stato chiamato in causa da Gian Piero Gasperini. Contro l’Olympiacos Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta serata Al 40' la sblocca Maehle e spinge l'Atalanta verso gli ottavi di Europa League FORMAZIONI UFFICIALI È una serata importante quella che l'Atalanta sta per vivere allo stadio Karaiskakis di Atene, nel Pireo, zona portuale della capitale greca. In palio, infatti, c'è il passaggio agli ottavi di Europa League.

Europa League LIVE: ... riparte alle 18.45 con e proseguirà alle 21 con 8 gare che vedranno prima Atalanta e Lazio e poi ...per gli spagnoli) avrà gli occhi puntati in quanto unico club russo impegnato in questa serata. Il ...

Atalanta, la serata di Malinovskyi: doppietta e messaggio alla sua Ucraina SerieANews Malinovskj segna due gol con tanto di dedica “No alla guerra” Malinovskyj fa doppietta nel match tra Olympiacos e Atalanta e dedica il gol alla gente in Ucraina, assediata dalle truppe russe.

?? Europa League: le ufficiali di Olympiacos-Atalanta e Porto-Lazio Serata di Europa League con tre squadre italiane impegnate nella gara di ritorno dei playoff. L’Atalanta affronta in trasferta l’Olympiacos e riparte dalla vittoria per 2-1 nella gara di andata al Gew ...

