Atalanta: Gasperini vuole battere l’Olympiacos senza attaccanti. Pasalic sarà la punta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina la prima partita da dentro o fuori della stagione atalantina. Giovedì 24 febbraio alle 18.45 la Dea sfiderà l’Olympiacos al Pireo nel match in cui ci sarà in palio il passaggio del turno in Europa League. Dopo il 2-1 dell’andata gli uomini di Gasperini non dovranno perdere in trasferta per strappare la qualificazione. La doppietta di Djimsiti in rimonta ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Soares e sistemato una situazione che era diventata complicata per i nerazzurri. Con il nuovo regolamento anche se l’Atalanta dovesse perdere con un gol di svantaggio non verrebbe eliminata ma andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non è certamente quello che si augurano i tifosi però questa è una possibilità in più per Toloi e compagni. I bergamaschi arrivano da un periodo falcidiato dagli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina la prima partita da dentro o fuori della stagione atalantina. Giovedì 24 febbraio alle 18.45 la Dea sfideràal Pireo nel match in cui ciin palio il passaggio del turno in Europa League. Dopo il 2-1 dell’andata gli uomini dinon dovranno perdere in trasferta per strappare la qualificazione. La doppietta di Djimsiti in rimonta ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Soares e sistemato una situazione che era diventata complicata per i nerazzurri. Con il nuovo regolamento anche se l’dovesse perdere con un gol di svantaggio non verrebbe eliminata ma andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Non è certamente quello che si augurano i tifosi però questa è una possibilità in più per Toloi e compagni. I bergamaschi arrivano da un periodo falcidiato dagli ...

Advertising

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini: 'Dobbiamo stringere le fila e giocare bene tecnicamente' ?? 'Atalanta must pull together r… - acffiorentina : ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta - zazoomblog : VIDEO Olympiacos-Atalanta Gasperini ne cambia 4: le scelte in Europa League - #VIDEO #Olympiacos-Atalanta… - Mediagol : VIDEO Olympiacos-Atalanta, Gasperini ne cambia 4: le scelte in Europa League - umolesa : RT @Atalanta_BC: ??? Gian Piero #Gasperini: 'Dobbiamo stringere le fila e giocare bene tecnicamente' ?? 'Atalanta must pull together right no… -