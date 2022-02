Assurdo lo striscione contro la guerra bocciato in Napoli-Barcellona. La reazione di Alvino – FOTO (Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno striscione contro la guerra in Ucraina non è stato fatto entrare allo stadio Maradona per Napoli-Barcellona. Il messaggio scritto è semplice e chiaro: “No alla guerra“. Un messaggio che dovrebbe essere fatto proprio da qualsiasi essere umano, soprattutto in questo momento. Eppure lo striscione non è stato fatto entrare all’interno del Maradona e quindi l’iniziativa si è spostata all’esterno del catino di Fuorigrotta. Lo striscione contro la guerra tra Russia e Ucraina.Carlo Alvino sullo striscione contro la guerra ha scritto: “Bisognava farlo entrare. Come si fa a definire questo striscione ‘politico’? In effetti non si capisce ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unolain Ucraina non è stato fatto entrare allo stadio Maradona per. Il messaggio scritto è semplice e chiaro: “No alla“. Un messaggio che dovrebbe essere fatto proprio da qualsiasi essere umano, soprattutto in questo momento. Eppure lonon è stato fatto entrare all’interno del Maradona e quindi l’iniziativa si è spostata all’esterno del catino di Fuorigrotta. Lolatra Russia e Ucraina.Carlosullolaha scritto: “Bisognava farlo entrare. Come si fa a definire questo‘politico’? In effetti non si capisce ...

