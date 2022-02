Assemblea elettiva Egualia: Enrique Häusermann confermato alla presidenza (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Milano 24 febbraio 2022) - Rinnovati anche i vertici dei Gruppi IBG e VAM Milano, 24 febbraio 2022 – Si è svolta oggi a Milano l'Assemblea di Egualia, l'associazione dei produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e Value Added Medicines, chiamata a rinnovare i propri organi istituzionali per il biennio 2022 – 2023. Confermati, con qualche integrazione, tutti i vertici associativi: a guidare l'associazione sarà ancora una volta Enrique Häusermann (Injectalia S.r.l), confermato alla presidenza. Lo affiancheranno in consiglio di presidenza, nel ruolo di vicepresidenti, Hubert Puech d'Alissac (Teva Italia S.r.l.) in rappresentanza delle grandi aziende, Cinzia Falasco Volpin (Zentiva Italia S.r.l.), per le medie aziende e Davide Businelli (Lab. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Milano 24 febbraio 2022) - Rinnovati anche i vertici dei Gruppi IBG e VAM Milano, 24 febbraio 2022 – Si è svolta oggi a Milano l'di, l'associazione dei produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e Value Added Medicines, chiamata a rinnovare i propri organi istituzionali per il biennio 2022 – 2023. Confermati, con qualche integrazione, tutti i vertici associativi: a guidare l'associazione sarà ancora una volta(Injectalia S.r.l),. Lo affiancheranno in consiglio di, nel ruolo di vicepresidenti, Hubert Puech d'Alissac (Teva Italia S.r.l.) in rappresentanza delle grandi aziende, Cinzia Falasco Volpin (Zentiva Italia S.r.l.), per le medie aziende e Davide Businelli (Lab. ...

