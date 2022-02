Assedio a Kiev: la capitale può cadere in poche ore. Ma il ministro della difesa ucraino rassicura: “Stiamo resistendo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La capitale ucraina, Kiev, potrebbe cadere in mano alle forze russe nel giro di poche ore poichè le difese aeree sarebbero state effettivamente abbattute. E Londra si dichiara pronta ad ospitare, fin da subito, il governo di Zelensky in esilio. Ma il ministero della difesa ucrainio parla di resistenza efficace L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laucraina,, potrebbein mano alle forze russe nel giro diore poichè le difese aeree sarebbero state effettivamente abbattute. E Londra si dichiara pronta ad ospitare, fin da subito, il governo di Zelensky in esilio. Ma il ministeroucrainio parla di resistenza efficace L'articolo proviene da Firenze Post.

