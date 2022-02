Arzano | il bilancio dell’amministrazione Aruta a 100 giorni dalle elezioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arzano bilancio

TERRANOSTRA | NEWS

...raggiunto il numero record di 488 giornalisti detenuti nel mondo a rivelarlo e l'annuale...Nazionale presidi ed è corsa l'avvocato contro il decreto riconosciute come Brigatada hanno ...A tre giorni dal raid con sparatoria all'interno del bar Roxy di, durante il quale sono rimaste ferite tre persone ritenute legale alla criminalità locale e ... Ilfa registrare un ...Arzano – Rimpasto in giunta ... Ormai i fatidici 100 giorni sono trascorsi e a voler tracciare un bilancio di quanto messo in campo appare cosa alquanto difficile. All’urbanistica, l’assessore ...ROMA - Scommesse e giochi online illegali nel mirino dei carabinieri della compagnia di Casoria, supportati da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei ...