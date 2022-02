(Di giovedì 24 febbraio 2022)ildiche porta laa bassa quota nel weekend, in particolare sull’Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. In meteorologia la primavera inizia il primo giorno di marzo: quest’anno, proprio in extremis, nelle ultime ore dell’inverno meteorologico, arriverà la peggiore perturbazione della stagione con tantissimasugli Appennini e fiocchi sulle coste adriatiche. Tra sabato e lunedì potrebbero cadere anche 90-100 cm difresca sulle montagne del centro, più di quanta ne è caduta in tutto l’inverno 2021-22. Andrea Garbinato, responsabile de iLMeteo.it, conferma infatti la formazione di unsul Tirreno durante il weekend a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare: la bassa ...

Il sito www.ilmeteo.it conferma la formazione di un profondosul Tirreno durante il weekend, a causa della discesa dalle steppe russe di aria polare: in altre parole...la neve a bassa ...ildi Carnevale e porta la neve fino a bassa quota nel weekend, in particolare sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. In meteorologia la Primavera inizia il primo ...Fine dell''egemonia anticiclonica. Dal fine settimana condizioni di forte maltempo interesseranno gran parte delle regioni, colpendo maggiormente il Centro Sud e il Nord Est ...