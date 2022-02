Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Apple si sta ufficialmente impegnando per garantire agli utenti una nuova versione di Siri che sia gender-neutral, ovvero “Né da uomini né da donne”, come spiegato dalle prime notizie trapelate dal gigante della tecnologia. L’azienda, che aveva creato in principio una versione femminile e, successivamente, una maschile, si è ora resa conto che la società ha nuove esigenze. Ecco perché si è arrivati a testare Quinn, la variante dell’assistente virtuale doppiata dalla voce neutra di una persona queer, appartenente alla comunità LGBTQ+. Vi raccomandiamo... L'impresa sportiva (e benefica) di Tom Daley per dire basta alle discriminazioni Non è stata pensata per sostituire le ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022)si sta ufficialmente impegnando per garantire agli utenti una nuovadiche sia, ovvero “Né da uomini né da donne”, come spiegato dalle prime notizie trapelate dal gigante della tecnologia. L’azienda, che aveva creato in principio unafemminile e, successivamente, una maschile, si è ora resa conto che la società ha nuove esigenze. Ecco perché si è arrivati a testare Quinn, la variante dell’assistente virtualedalla voce neutra di unaqueer, appartenente alla comunità. Vi raccomandiamo... L'impresa sportiva (e benefica) di Tom Daley per dire basta alle discriminazioni Non è stata pensata per sostituire le ...

Advertising

infoitscienza : Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ - DataMediaHub : LinkedIn lancia LinkedIn Podcast Network come progetto pilota, con programmi disponibili su LinkedIn, Apple Podcast… - andreastoolbox : MediaWorld lancia a sorpresa la Apple Night: sconti su iPhone 13 e non solo - Salvato95551627 : RT @Ftbnews24: ?? #Napoli-Barcellona, Tiribocchi lancia Osimhen: “Fondamentale averlo in campo” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL #Spalle… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Barcellona, Tiribocchi lancia Osimhen: “Fondamentale averlo in campo” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA… -