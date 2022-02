Antitrust: via libera a FiberCop. Accolti gli impegni di TIM, Fastweb, Tiscali e KKR (Di giovedì 24 febbraio 2022) ... Fastweb si è impegnata ad effettuare un percorso fino al 2026, così da accedere ai servizi di FiberCop in qualità di operatore effettivamente indipendente da TIM e Tiscali ha modificato e/o risolto ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...si è impegnata ad effettuare un percorso fino al 2026, così da accedere ai servizi diin qualità di operatore effettivamente indipendente da TIM eha modificato e/o risolto ...

Advertising

MilanoFinanza : Dall'Antitrust via libera a FiberCop, accolti gli impegni di Tim, Fastweb, Tiscali e Kkr - telodogratis : Antitrust: via libera a Fibercop, accolti impegni aziende - dariodenni : #ANTITRUST ha dato via libera a #FIBERCOP che è già pienamente attiva da 2 anni e coraggiosamente non ha aspettato… - Italian : Antitrust: via libera a Fibercop, accolti impegni aziende - Italpress : Dall’Antitrust via libera a FiberCop -