Anna Maria Baccaro | 26anni ed un futuro nel giornalismo sportivo

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 24 febbraio 2022) di Andrea Farella eTeresa De Simone Giornalista sportiva, conduttrice televisiva e tifosa:a soli 26 anni, è la dimostrazione che con spirito di sacrificio, forza di volontà e passione, tutto è possibile nella vita. Nata a Salerno ma cresciuta in quel di Latina, fin da piccola sognava di fare l’attrice ma non sapeva ciò che la vita avrebbe avuto in serbo per lei. Cosa avresti voluto fare da grande? Da piccola non pensavo di fare la giornalista sportiva ma sapevo che il mio lavoro sarebbe stato legato alla televisione. In realtà non ero interessata alma sono sempre stata una grande appassionata di calcio e le persone con cui lavoravo in Rai, iniziarono a chiamarmi per dei commenti calcistici. Quindi con il tempo ho deciso di unire lavoro e passione. Qual è stato il ...