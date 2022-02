Anastasia Kuzmina l’addio ai social dopo l’attacco al suo Paese

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La ballerinaè originaria di Kiev, in queste ore sta vivendo ore di ansia per quello che sta succedendo nel suod’origine. Su Instagram ha annunciatoaiche il suo, l’Ucraina, è stato attaccato dalla Russia. La ballerina è toccata da vicino da quello che sta accadendo a

Advertising

PasqualeMarro : #Anastasiakuzmina drastica decisione dice addio… - zazoomblog : Ballando sotto le stelle la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina cancella Instagram - #Ballando #sotto #stelle… - ParliamoDiNews : Anastasia Kuzmina si cancella dai social dopo l`attacco russo all`Ucraina #BallandoconleStelle - VelvetMagIta : Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina abbandona i social dopo i missili su #Kiev [FOTO] #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : La decisione di Anastasia Kuzmina stravolta dalla guerra in Ucraina - #decisione #Anastasia #Kuzmina -

Ultime Notizie dalla rete : Anastasia Kuzmina

ballerina ucraina di Ballando sotto le Stelle ha deciso di allontanarsi dai social dopo lo scoppio del conflitto tr a Russia e Ucraina. L'attacco all'alba ha scosso tutti. Tantissimi ...ringrazia tutti per i messaggi di conforto ma è sconvolta dalla guerra in Ucraina e cancella ...La ballerina ucraina, che ha lasciato il proprio paese da piccola, è preoccupata per i propri parenti e non vuole leggere notizie incontrollate sui social ...Ballando con le Stelle: tra gli insegnanti di ballo del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 c'è Anastasia Kuzmina. In queste ore se ne sta parlando per un drammatico motivo. Raccontiamo u ...