Anastasia Kuzmina la ballerina abbandona i social dopo i missili su Kiev: il messaggio [FOTO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attacco della Russia di Putin all'Ucraina avviata nelle prime ore del mattino del 24 febbraio 2022 sta preoccupando tutti. Anastasia Kuzmina, professionista di Ballando con le Stelle, nata e cresciuta a Kiev poi naturalizzata italiana con il trasferimento a Bologna ha spiegato ai social di stare bene ma anche di non voler utilizzare l'account – … L'articolo Anastasia Kuzmina la ballerina abbandona i social dopo i missili su Kiev: il messaggio FOTO proviene da Velvet Gossip.

