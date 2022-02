Anastasia Kuzmina interviene sui social su guerra Russia-Ucraina: “Ho paura che il mio paese possa non esistere più” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La ballerina Anastasia Kuzmina è intervenuta su Instagram sconvolta della situazione di guerra in Ucraina Questa mattina alle 4, la Russia ha invaso l’Ucraina provocando la morte di centinaia di persone, come sostiene l’Ansa. Evento che ha scatenato il terrore nel mondo e soprattutto chi è vicino a quei paesi. E’ il caso di Anastasia Kuzimina, ballerina e insegnante di Ballando con le stelle di origine Ucraina, che ha deciso prima di sparire dai tutti i social, lasciando un messaggio ai suoi fan. “Per ora tutto ok, ma cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia” queste sono le sue parole su Instagram. Poche ore fa, la ballerina di origine Ucraina classe 1993 è tornata sui social con una ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) La ballerinaè intervenuta su Instagram sconvolta della situazione diinQuesta mattina alle 4, laha invaso l’provocando la morte di centinaia di persone, come sostiene l’Ansa. Evento che ha scatenato il terrore nel mondo e soprattutto chi è vicino a quei paesi. E’ il caso diKuzimina, ballerina e insegnante di Ballando con le stelle di origine, che ha deciso prima di sparire dai tutti i, lasciando un messaggio ai suoi fan. “Per ora tutto ok, ma cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia” queste sono le sue parole su Instagram. Poche ore fa, la ballerina di origineclasse 1993 è tornata suicon una ...

