Anastasia Kuzmina di Ballando con le Stelle | l' addio ai social dopo l' attacco al suo Paese

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore d'ansia per, danzatrice e insegnante dicon le. Su Instagram ha annunciato l'aiche il suo, l'Ucraina, è stato attaccato dalla Russia. La ...

SimplyIceman7 : RT @BITCHYFit: Anastasia Kuzmina si cancella dai social dopo l’attacco russo all’Ucraina - BITCHYFit : Anastasia Kuzmina si cancella dai social dopo l’attacco russo all’Ucraina - W4itforme : Sto guardando la prima edizione di pechino express con Andres Gil e Anastasia Kuzmina. Che ship ?? -

A sfogarsi sui social è stato un volto noto della televisione italiana originario proprio di Kiev : si tratta di Anastasia Kuzmina, storica ballerina di Ballando con le Stelle.