Anastasia Kuzmina di Ballando con le stelle | dopo i missili su Kiev cancella Instagram | ecco perché

Anastasia Kuzmina, celeberrima ballerina di Ballando con le stelle originaria di Kiev, ha appena annunciato ai fan la sua intenzione di cancellare Instagram, in seguito alla notizia dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, che ha avuto luogo durante le prime ore di questa mattina, 24 febbraio 2022. La Kuzmina è nata in Ucraina e si è trasferita in Italia quando era ancora una bambina ma, ovviamente, si sente ancora molto legata alla sua gente ed al suo paese ...

