informazionecs : All'Arsenale di Amalfi presentazione del libro 'Amalfi anni '50 e '60 - Alfonso Fusco, fotografo' - GazzettaSalerno : “Amalfi anni ’50 e ’60 – Alfonso Fusco, fotografo”, presentazione del libro venerdì 25v all’Arsenale. - ViviCampania : All'Arsenale di Amalfi presentazione del libro 'Amalfi anni '50 e '60 - Alfonso Fusco, fotografo' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi anni

Positano Notizie

Il Comune dicon Avviso Pubblico rende noto che occorre provvedere alla nuova costituzione della ... 2 del 01.04.2019 è prossima alla scadenza, atteso che la sua validità è di treed è, ...Venerdì 25 febbraio alle ore 19,30, all'Arsenale di, si terrà la presentazione del libro ''50 e '60 - Alfonso Fusco, fotografo', a cura di Claudia Bonasi , edito da Puracultura edizioni. Il volume, realizzato dall'Amministrazione Comunale di- guidata dal Sindaco Daniele ...Centocinquanta anni fa, nell'aprile 1872, il Vesuvio ... In questo libretto in edizione limitata di soli 180 esemplari stampati su carta d'Amalfi in cofanetto artigianale contenente 3 foto applicate ...Il volume, realizzato dall'Amministrazione Comunale di Amalfi con la collaborazione della famiglia Fusco e promosso dall'Assessorato alla Cultura, retto da Enza Cobalto, fa parte di un progetto più am ...