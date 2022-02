Alla Milano Fashion Week 2022 è leather mania (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alla Milano Fashion Week 2022 ancora in corso la tendenza pelle ha conquistato le sfilate più prestigiose. E lo ha fatto spaziando tra proposte tradizionali e altre più sorprendenti. Nelle forme, nei colori e nelle texture. La pelle nera ha fatto la sua consueta comparsa in passerella. Ma si sono fatte notare anche variazioni sul tema insolite e accattivanti. Tra i colori che hanno attirato di più l’attenzione ci sono stati infatti quelli di Prada. Rosa shocking, verde oliva e tabacco per cappotti e giacche dalle spalle importanti e dalle proporzioni over. Da indossare, per contrasto, su gonne dai tessuti impalpabili e canotte leggere. E ancora hanno colpito i completi castagna di N°21 e quelli terra di Siena di Fendi dai dettagli asimmetrici. E ancora i mini dress blu elettrico di Genny, le giacche ... Leggi su amica (Di giovedì 24 febbraio 2022)ancora in corso la tendenza pelle ha conquistato le sfilate più prestigiose. E lo ha fatto spaziando tra proposte tradizionali e altre più sorprendenti. Nelle forme, nei colori e nelle texture. La pelle nera ha fatto la sua consueta comparsa in passerella. Ma si sono fatte notare anche variazioni sul tema insolite e accattivanti. Tra i colori che hanno attirato di più l’attenzione ci sono stati infatti quelli di Prada. Rosa shocking, verde oliva e tabacco per cappotti e giacche dalle spalle importanti e dalle proporzioni over. Da indossare, per contrasto, su gonne dai tessuti impalpabili e canotte leggere. E ancora hanno colpito i completi castagna di N°21 e quelli terra di Siena di Fendi dai dettagli asimmetrici. E ancora i mini dress blu elettrico di Genny, le giacche ...

Advertising

caritas_milano : La guerra non è mai la strada giusta. Sono sempre i più deboli a pagare il prezzo più alto delle avventure militari… - marcotravaglio : CERCANSI MONETINE Undici anni fa, quando la Camera si coprì di ridicolo trascinando i magistrati di Milano alla Con… - Corriere : Sala: «Valery Gergiev condanni l’invasione russa o non dirige la Dama di picche alla Scala» - sicliabedda75 : RT @emergency_ong: In Piazza della Scala a #Milano per dire NO alla #guerra. Siamo in tanti, ognuno con la propria bandiera, uniti e unite… - akakarolina : RT @emergency_ong: In Piazza della Scala a #Milano per dire NO alla #guerra. Siamo in tanti, ognuno con la propria bandiera, uniti e unite… -